Décès de Jules François Bocandé: Un 8e anniversaire placé sous le signe de la sobriété

iGFM-(Dakar) La famille, les parents, les amis et le monde sportif à Ziguinchor se sont, ce 07 mai 2020 souvenus encore du rappel à Dieu de Jules François Bertrand Bocandé. Une messe anniversaire placée sous le signe de la sobriété a été organisée pour le repos de son âme à la cathédrale Saint-Antoine De Padoue.

07 mai 2012 – 07 mai 2020. Voilà huit années, celui que les supporteurs du Casa sport appelaient affectueusement «Essamaye» ou «Fanfan», Jules François Bertrand Bocandé a été rappelé à Dieu. Sa famille, ses amis et le monde sportif à Ziguinchor se sont encore souvenus de lui avant de lui rendre un hommage. «La journée de ce jeudi 07 mai 2020, pour la famille de Jules à Ziguinchor, a été marquée par des cérémonies de prières. Elle a été également une journée de recueillement et une messe de anniversaire placée sous le signe de la sobriété», explique sous le couvert de l’anonymat un proche parent du défunt entraîneur de l’équipe nationale de football. Qui ajoute : «sa famille et ses amis se sont tous mobilisés et comme à l’accoutumée, ils se sont rendus tôt à l’église pour des prières pour le repos de l’âme de notre ami et frère qui a été toujours été une référence pour la jeunesse casamançaise en particulier et sénégalaise d’une manière générale.» Au quartier Boudody où habitait le défunt capitaine des Lions du Sénégal, la maison des Bocandé ne désemplissait pas. «C’est parce que Jules n’appartient plus à sa propre famille. Il était des nôtres. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés, ma famille et moi, pour assister aux prières qui ont été dites ce jeudi matin pour le repos de son âme», explique la dame M. Diatta.

Le mémorial de Jules remis encore au goût du jour par les sportifs

Le mémorial de Jules François Bocandé annoncé à grande pompe et reporté sur la demande de certains clubs football français dans lesquels a évolué l’ancien meilleur buteur du championnat de première division française, a été encore remis au goût du jour, à l’occasion de ce huitième anniversaire par les sportifs de Ziguinchor. Un mémorial, dans lequel, de grands noms du football africain comme Didier Drogba, Samuel Eto’o, Yaya Touré, Roger Milla, Abédi Pelé, George Weah, El Hadji Ousseynou Diouf, Emmanuel Adebayor, avaient été annoncés et qui avaient tous donné leur accord pour rendre un hommage à «Zanzan», autre surnom de Jules F.B. Bocandé.

Annoncé pour la première fois le 1er juin 2013 avant d’être reporté, l’événement était placé sous le parrainage du chef de l’État Macky Sall. «Nous pensons que c’est la meilleure façon de rendre un hommage à Jules, en organisant ce mémorial à Dakar et à Ziguinchor», pense El Malick Diédhiou supporteur du Casa sport. «A travers ce mémorial, la mémoire de Jules François Bocandé qui est une référence pour nous jeunes footballeurs de la région, pourrait être honorée. Mieux, nous avons tous en mémoire ce festival pour la paix en Casamance en 1994. Ne serait-ce que pour lui, nous devons tous œuvrer pour cette paix tant voulue et souhaitée par nos populations», explique à son tour le septuagénaire à la retraite et ancien sportif Bécaye Gueye, . Des sportifs dans cette partie sud du pays qui ne veulent, disent-ils qu’une chose, «perpétuer la mémoire de Jules François Bocandé.»

IGFM