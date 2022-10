jeudi 6 octobre 2022 • 594 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'ancien ministre des Sports du Sénégal, El Hadji Daouda Faye "VAVA", est décédé. Il avait 78 ans.

L’ancien ministre des Sports, Daouda Faye "Vava", est décédé à l'hôpital Principal de Dakar des suites d'une maladie. Malade depuis quelques temps et admis à l'hôpital Principal de Dakar, l'ancien ministre des "Sports", Daouda Faye, est décédé. Il a dirigé le sport sénégalais sous la présidence de Abdoulaye Wade entre 2005 et 2007.

On se rappelle qu'en 1992, la seule fois où le Sénégal a organisé une coupe d'Afrique, Daouda Faye avait dirigé le Comité d'organisation. Le Sénégal avait réussi le pari de l'organisation et s'en était tiré avec de substantiels bénéfices.

Né en 1944 à Kaolack, il est un ancien instituteur devenu par la suite un acteur économique et politique. C’est lui qui avait monté le combat Mohamed Ndao Tyson-Manga II, après un investissement de 60 millions de francs CFA en 1999, une première au Sénégal.

Il a été maire de Kaolack, député à l'Assemblée et Vice Président du Sénat.

IGFM présente ses confdoléances à sa famille et le monde sportif. Paix à son âme.