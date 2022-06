lundi 20 juin 2022 • 261 lectures • 0 commentaires

L’ordre des médecins du Sénégal est sorti de son mutisme à travers un communiqué parvenu à la rédaction D’Igfm afin de répondre à Ndella Madior Diouf. Cette dernière avait attribué le décès de l’animatrice Daba Boye à une erreur médicale.

L’ordre revient sur les faits et condamne les propos de la patronne de Saphir Fm : « A la suite du décès d'une patiente survenu au Centre Hospitalier National de Pikine, une personne se présentant en qualité de médecin, a déclaré, à travers la presse, que cette issue malheureuse est due à une perfusion de sérum glucose. Elle a ajouté que la défunte souffrait du diabète et qu'elle ne devait pas recevoir une perfusion de sérum glucose Face à des déclarations aussi graves, l'Ordre National des Médecins du Sénégal condamne ces propos et tient à préciser »

Il poursuit : « Que la personne se qualifiant de médecin ne figure pas dans le Tableau de l'Ordre National des Médecins du Sénégal. Par conséquent, elle ne peut pas exercer la médecine au Sénégal, conformément à l'article premier de la loi n° 66-069 du 04 juillet 1966 relative à l'exercice de la médecine et à l'Ordre des médecins. Qu'un patient diabétique, peut recevoir sur prescription médicale, sans danger, du sérum glucosé, et ceci, en parfaite conformité avec les règles de bonne pratique ».



