"C'est avec une grande tristesse et un grand chagrin que nous pleurons (...) la mort de cheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah , émir du Koweït ", a déclaré cheikh Ali Jarrah al-Sabah , ministre chargé des affaires royales dans un enregistrement diffusé à la télévision.

La télévision au Koweït avait interrompu ses programmes et diffusé des versets du Coran avant l'annonce officielle.

Après son hospitalisation le 18 juillet, le chef de l'État, arrivé au pouvoir en 2006, avait transféré "temporairement" une partie de ses pouvoirs au prince héritier, cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah . Ce dernier, son demi-frère âgé de 83 ans, lui succédera. Il a été nommé mardi soir émir du Koweït , annoncé le gouvernement dans un communiqué.

Fin juillet, cheikh Sabah s'était rendu aux États-Unis pour continuer un traitement médical, selon les autorités, qui n'avaient donné aucun détail sur la nature de sa maladie.

Il n'était pas clair dans l'immédiat si l'émir était toujours aux États-Unis au moment de sa mort où s'il était revenu dans son pays.

Un état de santé dégradé

Cheikh Sabah était considéré comme l'architecte de la politique étrangère du Koweït moderne en étant à la fois un grand allié des États-Unis et de l'Arabie saoudite tout en entretenant de bonnes relations avec le rival de ces derniers, l'Iran.

Lors de l'annonce par Saddam Hussein de l'annexion du Koweït en août 1990, "il a fui en Arabie saoudite pour mettre sur pied un gouvernement en exil jusqu'à ce que les États-Unis interviennent et permettent à la dynastie Al-Sabah de revenir au Koweït en mars 1991 et de se maintenir au pouvoir", rappelle Lucile Wasserman , correspondante de France 24 à Bagdad . Décès du Cheikh Al-Sabah , "l''architecte de la politique étrangère du Koweït moderne"?

Un émir populaire.

Son règne a toutefois été marqué par des turbulences politiques,

, mais aussi la chute des prix du pétrole, dont le pays dépend. Considéré comme un libéral, notamment sur les réformes économiques et sociales qu'il a menées et les droits des femmes, il a toutefois écarté la légalisation des partis politiques. "Même si sur le plan intérieur, on peut observer régulièrement des crises politiques, le cheikh

bénéficiait d'une grande popularité et particulièrement à l'international", explique

