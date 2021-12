mardi 7 décembre 2021 • 553 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Ancien entraîneur du Jaraaf de Dakar, de l'US Ouakam et des Lions du Sénégal, Lamine Dieng, est décédé, ce mardi sept décembre 2021.

Dans une note parvenue dans le forum de l'ANPS, les plateformes du Club Des Experts Sportifs et Globe Sports ont le regret et la tristesse de vous annoncer le rappel à Dieu de Monsieur Lamine Dieng, survenu il y a quelques instants."

En cette douloureuse, IGFM présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée, et à toute la famille sportive. Union des prières. Fatiha et 11 Likhlass