lundi 12 septembre 2022 • 350 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Suite au décès de la reine Elizabeth II, le football anglais s'était mis en pause en signe de respect. La Premier League reprendra toutefois du service le week-end prochain, informe Footmercato.

Suite au décès de la reine Elizabeth II, le football anglais s'était mis en pause en signe de respect. La Premier League reprendra toutefois du service le week-end prochain. Mais attentiuon, car tous les matches initialement programmés ne pourront pas se jouer en raison des activités liées aux funérailles de la reine disparue.



«Les rencontres de Premier League reprendront ce week-end après une pause dans la saison en signe de respect après le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Sept des 10 rencontres de Premier League ce week-end seront disputées, avec trois matches reportés en raison d'événements entourant les funérailles de la reine. De plus, les heures de coup d'envoi seront modifiées pour deux matches de Premier League.Les matchs reportés du dimanche 18 septembre sont les matchs de Chelsea contre Liverpool à Stamford Bridge et le match à domicile de Manchester United contre Leeds United. Le match de Brighton & Hove Albion contre Crystal Palace, qui devait se jouer à 15h BST le samedi 17 septembre, restera également reporté», indique le communiqué.



Le programme :



Vendredi 16 septembre :



Aston Villa-Southampton

Nottingham Forest- Fulham



Samedi 17 septembre :



Wolverhampton-Manchester City

Newcastle Bournemouth

Tottenham-Leicester



Reporté : Brighton-Crystal Palace



Dimanche 18 septembre :



Brentford-Arsenal

Everton-West Ham



Reportés : Chelsea-Liverpool et Manchester United-Leeds

PUBLICITÉ