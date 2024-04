Décès de Maguette Thiam, ancien ministre et figure de la gauche

dimanche 7 avril 2024 • 620 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Maguette Thiam, ancien Secrétaire général du Parti de l'indépendance et du Travail (PIT) et ex ministre chargé de l'intégration économique africaine, est décédé à Paris, a appris.

Ancien membre du Parti Africain pour l'indépendance, M. Thiam est une figure de la gauche sénégalaise au même titre que son compagnon de route le défunt, Amath Dansokho. Il a avait succédé à ce dernier à la tête du PIT après son décès.

Publié par Harouna Fall editor

