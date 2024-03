vendredi 22 mars 2024 • 947 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) La chanteuse Coumba Gawlo Seck est particulièrement touchée par le décès de l’homme d’affaires Mamadou Yatassaye prévenu hier, 21 Mars.

« Je suis en Deuil. Mon coeur saigne. La douleur est indescritible. Mon ami, mon complice Mamadou Yattasaaye est parti à jamais. Quelle terrible, douloureuse et désagréable surprise. Oh Allah! Merci d’apaiser et de l’accueillir en ton paradis céleste », a-t-elle écrit sur sa page Facebook.