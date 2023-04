dimanche 2 avril 2023 • 567 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Capitaine emblématique des lions, Kalidou Koulibaly a rendu un hommage ultime à «Ndiaye Drapeau», qui nous a quitté hier. Le défenseur central de l’équipe nationale du Sénégal a relaté combien cet homme, qui a fait flotter partout les couleurs du pays, était important pour eux. Ci-dessous son post poignat.

«C’est avec une immense tristesse que nous venons d’apprendre le décès de notre emblématique supporter, N’Diaye Drapeau. C’est une immense perte pour toute la famille du sport sénégalais et particulièrement du football.



Drapeau était un infatigable supporter de tous les “lions”, un patriote hors pair qui parcourait le Monde depuis des années, avec son magnifique drapeau toujours haut levé et son accoutrement aux couleurs nationales et ses nombreux pin’s.



Il s’est éteint en plein mois de ramadan aussi discrètement qu’il pouvait être dans la vie de tous les jours. Seuls les gradins d’un stade, ou la présence des lions sur un terrain, pouvaient le sortir de sa bonhommie naturelle.



Je voudrais en mon nom propre et au nom de tous mes coéquipiers, présenter à sa famille nos condoléances les plus attristées. Nous prions pour le repos de son âme et sollicitons Allah pour l’accueillir dans son paradis céleste.



Puisses Allah donner la force au Sénégal, à sa famille et à ses proches pour surmonter cette triste disparition. Nous ne t’oublierons jamais.»