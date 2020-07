Décès de Ousmane Sow «Huchard» : «La Casamance a perdu un fils exceptionnel »

iGFM – (Ziguinchor) – Le maire de la ville de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, dit avoir appris avec regret et tristesse le rappel à Dieu de l’ancien député Ousmane Sow «Huchard» avec qui il a partagé le terrain politique entre les années 2009/2014. Pour le patron de l’Union des centristes du Sénégal (UCS) et ancien ministre d’Etat, «Ousmane Sow «Huchard » était un homme de culture, un homme humain, un homme infatigable et un fils exceptionnel de la Casamance»

« C’est avec une grande consternation que j’ai appris le rappel à Dieu de l’honorable Ousmane Sow «Huchard». Au nom du Conseil municipal de Ziguinchor dont il fut membre lors du mandat précédent (2009/2014) et en mon nom personnel, je présente à la nation toute entière, à la ville de Ziguinchor, à ses amis et proches, mes condoléances les plus attristés», a laissé entendre le premier magistrat de la ville de Ziguinchor. «La ville de Ziguinchor et cette Casamance qu’il chérit tant, ont perdu un fils exceptionnel pétri de qualités et rempli d’humanisme. Un homme qui a su marquer son temps dans tous les domaines ou il a évolué démontrant la valeur humaine au service du collectif. Homme de culture, chercheur infatigable, ami et frère de tous, il est parti sur la pointe des pieds laissant «No Teerra» comme il aimait appeler ta Casamance orpheline. Repose en paix Champion au paradis des Élus», a ajouté l’édile de Ziguinchor

