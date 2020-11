lundi 30 novembre 2020 • 84 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les réactions sont nombreuses depuis le décès de l'ancien milieu de terrain des Lions du Sénégal, Pape Bbouba Diop. Sadio Mané, El hadji Diouf, Habib Bèye, Alassane Ndour...ont aussi réagi.

Alassane Ndour : « On est tous touchés par cette triste nouvelle qui vient de nous mettre à terre. Bouba était un joueur fantastique et extraordinaire… On a été choqué par cette nouvelle. Il a été un partenaire, un modèle, un ami, un frère et un patriote. On va le remercier et prier pour lui…»

Alfred Gomis : « Quelle mauvaise nouvelle pour tout le peuple Sénégalais ! Tu as fait rêver une nation entière avec tes exploits.»

Demba Ba : « Tu es un modèle pour les jeunes sénégalais de ma génération."

Habib Bèye : « Tu es un géant, tu as soulevé nos cœurs en 2002 et tu seras à jamais le premier buteur du Sénégal en Coupe du Monde . Repose en paix mon frère.»

El Hadji Ousseynou Diouf : « un lion ne meurt jamais. Il se repose. Mon frère, tu resteras à jamais dans mon cœur, Boubs, comme je t’ai toujours appelé. Paradis éternel Gaindé ».

Henri Saivet : « Quelle tristesse en apprenant cette nouvelle. Je présente mes condoléances à sa famille et à ses proches. Quel grand champion tu as été. Encore merci pour tout ce que tu as fait et d’avoir si bien représenté le football sénégalais à travers ta carrière. Encore merci pour tes conseils.»

Idrissa Gana Guèye : « La tanière des Lions de la téranga s’est effondrée avec le décès de notre premier buteur en Coupe du monde. Mes condoléances les plus attristées à sa famille et à tout le Sénégal… Tu resteras à jamais dans nos mémoires. Un grand frère humble, discret et respectueux. Je remercie Dieu de t’avoir mis sur mon chemin, et permis de partager ces moments avec toi.»

Sadio Mané : « Pape Bouba, c’est avec un cœur meurtri que nous avons appris ta disparition. Sache que tu resteras à jamais dans nos cœurs, même si tu es parti sans nous dire au revoir…»