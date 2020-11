dimanche 29 novembre 2020 • 268 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Président de la République a rendu un bel hommage à Pape Bouba Diop qui vient de nous quitter.

Le chef de l'Etat, Macky Sall, a réagi suite au rappel à DIEU de Pape Bouba Diop. Il n'a pas tari d'éloges à l'endroit du héros de 2012. "Le décès de Pape Bouba Diop est une grande perte pour le Sénégal. Je rends hommage à un bon footballeur, respecté de tous pour sa courtoisie et son talent, nous rappelant fièrement l'épopée des Lions en 2002. Je présente mes condoléances émues à sa famille et au monde du football", a-t-il fait publier via Twitter.



— Macky Sall (@Macky_Sall) November 29, 2020

Pour rappel, l'ancien joueur de Fulham et de Lens est le premier buteur sénégalais dans l'histoire d'une Coupe du monde. Lors du mondial 2002 en Corée et au Japon, il avait inscrit le but de la victoire contre la France. Un but que le peuple sénégalais n'oubliera jamais. Il a porté à 63 reprises le maillot national et a marqué 11 buts.

Ancien pensionnaire du Jaraaf entre 1997 et 1999, il a par la suite évolué dans plusieurs clubs européens en France, Suisse, Angleterre et la Grèce.