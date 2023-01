lundi 2 janvier 2023 • 628 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Âgée de 100 ans, Dona Celeste, la mère de Pelé, n'est pas au courant de la disparition de son fils, décédé jeudi dernier d'un cancer. Et pourtant, le cortège funèbre passera devant le domicile familial, demain mardi, avant de diriger le roi à sa dernière demeure.

Depuis lundi, le cortège funéraire est parti de Sao Paulo pour rejoindre Santos. Le cercueil sera d'abord installé au centre de la pelouse du stade Vila Belmiro, l'enceinte du club où Pelé a passé la majeure partie de sa carrière. Les Brésiliens auront ainsi l'occasion de lui rendre un dernier hommage, après ces trois jours décrétés deuil national.

Dans un entretien accordé à ESPN, Maria Lucia do Nascimento (78 ans), la petite sœur de Pelé, a confié que Dona Celeste (100 ans), la mère de celui qui est considéré comme le meilleur joueur de l'histoire, n'est pas au courant du décès de son fils.

"Elle ne sait pas. Nous en avons parlé, mais elle ne sait pas. Elle va bien, mais elle est dans son propre monde. Parfois, je dis : «Dico (le surnom de Pelé, Ndlr) est comme ça, mais prions pour lui, n'est-ce pas, maman ?» Parfois, elle ouvre les yeux... Mais elle n'est pas consciente, a-t-elle ainsi confié, avant de revenir sur les dernières heures de l'icône. "C'est très difficile. Nous savons que nous ne sommes pas éternels, mais cette nouvelle nous serre le cœur très fort. C'est très difficile, mais Dieu est celui qui sait, c'est entre ses mains, il sait quand nous devons partir. On était là avec lui, lui-même le sentait déjà aussi. C'était très calme, nous avons parlé un peu. Mais je pouvais voir ce qu'il ressentait, il savait déjà qu'il partait. Il est très religieux, il disait : «C'est entre les mains de Dieu.» Et j'ai dit : «C'est vrai, il connaît le bon moment»".

A noter que le Parisien Neymar, qui purge une suspension et n'a pas pris part au match de dimanche Lens-PSG, est arrivé au Brésil pour assister aux obsèques du seul triple vainqueur de la Coupe du monde.