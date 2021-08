vendredi 6 août 2021 • 155 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'un des candidats à la présidence de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, a apporté des précisions, ce jeudi, sur le décès de l’ex-président du Thiossane, Samba Sarr mort lors de l’Assemblée générale tenue à Pikine en perspective de l’élection pour la nomination d’un nouveau président à la FSF.

“Je n’ai pas envie de parler du décès de notre frère Samba Sarr dont on nous accuse d’avoir été à l’origine. Ces accusations sont graves et c’est totalement faux", a soutenu le président sortant face à la presse. Et d'ajouter : "Médicalement ça n’a pas été constaté, les faits ne le corroborent pas", a expliqué Me Senghor, appelant à "cantonner les choses dans son espace" pusique qu'ils sont "dans une élection de football."

Pour le candidat du consensus qui a le soutien des 14 ligues régionales du Sénégal pour faire face à Mady Touré ce samedi, il faut aller "convaincre les électeurs par son programme."

A rappeler que l'autopsie réalisée au niveau de l'hôpital Idrissa Pouye (ex Hoggy) pour connaître l'origine de la mort de Samba Sarr, a fait état d’un "décès par défaillance cardio-respiratoire sur un état cardiopathie ischémique compliqué d'infarctus et dans un contexte de tension émotionnelle rapporté." Le dirigeant pikinois avait été interdit de participer à l’AG.