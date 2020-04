Décès de Souleymane Gueye Cissé: Le Crd pleure le défunt Sg de la Ld debout

iGFM – (Dakar) Souleymane Gueye Cissé, qui fut jusqu’ici Secrétaire général de la Ligue Démocratique (LD) Debout, n’est plus. Ses camarades du Congrès de la Renaissance démocratique, ont tenu à saluer sa mémoire. Ils comptent lui rendre un hommage mérité lorsque le pays sortira de la pandémie.

«Les peuples sénégalais et africains ont perdu un valeureux fils, clairvoyant et ferme dans la défense de leurs intérêts. La Conférence des leaders salue sa mémoire et présente ses condoléances à sa famille, à ses camarades et compagnons de la LD Debout et du CRD dont il est un membre fondateur », ont indiqué Mamadou Lamine Diallo et Cie dans un communiqué de presse lu par Igfm.