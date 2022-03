lundi 14 mars 2022 • 255 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Un an jour pour jour que disparaissait le parolier de la musique sénégalaise Thione Ballago Seck, lead vocal du groupe Raam Dan. En ce jour anniversaire de son décès, de nombreux fans se souviennent du chanteur qui a marqué des générations de mélomanes.

Ce lundi 14 mars marque le premier anniversaire de la mort de Ballago, celui qui a écrit son histoire d'une encre indélébile à travers des chansons de sagesse pleines d'enseignement.

Un an que ses fans pleurent sa mort et aiment à se souvenir de lui au travers de vieilles chansons. Le parolier a traversé les époques, offrant à son public des spectacles toujours plus impressionnants, des collaborations intimes, touchantes, inattendues.

Proche de ses fans, Thioune Ballago Seck a toujours partagé sa vie avec eux, évoluant sur toutes les sphères de la musique mais aussi du social et même, dans les coulisses de la politique. En témoignent ces nombreux tubes avec des personnalités politiques et religieuses.

Tout au long de sa carrière, couronnée de succès, le père de Waly Seck a accumulé les disques, de platine, les concerts à guichets fermés dans les plus grandes scènes, dans des mises en scène souvent impressionnantes. Un a après, Ballago est plus que jamais présent dans les esprits, immortalisé reste-t-il, par sa musique.