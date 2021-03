Décès de Thione: Daba Seye en larmes, crache ses vérités!

jeudi 18 mars 2021 • 771 lectures • 0 commentaires

Vidéo 56 mins Taille

iGFM (Dakar) Elle fait incontestablement partie des artistes les plus proches de feu Thione Seck. Daba Seye qui a assuré les chœurs de quelques chansons du défunt, notamment dans le morceau, est dévastée par la mort de celui qu’elle surnommait affectueusement «papa». C’est une Daba Seye dévastée, toujours en larmes qu’on n’a trouvé chez elle. Dans cet entretien plein d’émotion, elle raconte Thione Seck, leurs relations, quelques anecdotes et ce qui l’a le plus fait mal dans ce décès inattendu.



Khady FAYE





Cet article a été ouvert 771 fois.

Publié par Mamadou Salif editor