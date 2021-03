dimanche 14 mars 2021 • 113 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) L’artiste musicien, Omar Péne a rendu hommage à Thione Ballago Seck, rappelé à Dieu des suites d’une courte maladie, ce dimanche matin. Le chanteur du Super Diamono a profité de l’édition spéciale de Rfm pour revenir sur les qualités du défunt ainsi que sur leurs relations.

Baye Péne n’a pas tari d’éloges sur Thione Ballago Seck. D’attaque, le leader du Super Diamono a regretté la perte, “aujourd’hui“, de “quelqu’un de très important” pour eux (musiciens), “quelqu’un” de leur “génération“. M. Péne affirme que le regretté était un homme intègre et tellement bien. “A chaque fois qu’il y avait quelque chose, je disais appelons Thione. On me disait pourquoi Thione ? Pour son franc parler. Il ne fait pas dans la dentelle, il dit ce qu’il pense et puis c’est tout. Tout le monde le lui reconnait ça“, se souvient-il.





