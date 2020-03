Décès de Tilala:  » Il me manquera énormément… » (Wally Seck)

iGFM-(Dakar) Très proche de son marabout Abdourahmane Fall Tilala, le chanteur Wally Seck a exprimé sa tristesse sur Instagram. En effet, le chanteur témoigne qu’il était très proche du défunt.

Il présente ses condoléances par ces mots: « Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un. Allahu akbar. Ma douleur est inexplicable. Tout le monde sait qu’il était plus qu’un guide pour moi… Il me manquera énormément. Union de prière pour lui, pour sa femme et pour tous ceux qui ont laissé leur vie dans cet accident. Que Firdaws soit votre dernière demeure. Allahuma amine. Nous appartenons à Allah et vers Allah nous retournerons » lit-on sur son compte Instagram.