dimanche 9 avril 2023 • 327 lectures • 0 commentaires

People 1 heure Taille

iGFM – (Dakar) Djené Kaba, l’épouse de l’ancien président, Alpha Condé est décédée ce samedi 8 avril 2023. Sur sa page facebook, l’artiste présente ses condoléances et exprime sa douleur.

« Journée triste et à la fois douloureuse. Je viens de perdre ma sœur, mon amie, cette belle et grande Dame. Djené Kaba Condé ex 1ère Dame de la Guinée Conakry partie à jamais. Repose-toi notre belle Linguère. Tu restera à jamais dans nos cœurs ».