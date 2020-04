Décès du choriste de Kiné Lam : Sibérou Mboup inhumé à Touba

IGFM – Le choriste attitré de la diva Kiné Lam et non moins talentueux interprète Sibérou Mboup, alias Chuck Berry, a été arraché à l’affection des siens ce week-end. Il a été inhumé hier à Touba, dans la plus grande discrétion…

C’est une bien triste nouvelle qui s’est abattue dans le monde de la culture. Dans ce contexte où l’épidémie du Covid-19 fait rage sous nos cieux, l’un des leurs, Sibérou Mboup, a définitivement tu sa voix enrouée. Alors que les esprits étaient plus attentifs au nombre de cas communautaires, lui rendait son dernier souffle sur son lit d’hôpital. Alité il y a plusieurs jours déjà, il a finalement succombé des suites d’une sournoise maladie qu’il traînait depuis deux ans. Celui que l’on surnommait affectueusement «Chuck Berry» du nom de ce chanteur américain, également décédé en 2017, aura marqué d’une belle empreinte la musique sénégalaise.

Inhumé hier à Touba

Choriste attitré de la diva Kiné Lam, leur compagnonnage a débuté à l’orée des années 90 où la carrière de l’artiste était en pleine expansion. Griot, doté d’un timbre unique et d’une technique irréprochable du chant, il aurait pu mener sa propre barque. Mais, il a choisi d’évoluer sous l’ombre de son amie Kiné Lam. Avec elle, il sera de tous les voyages, de tous les combats. Jusqu’au dernier qu’il a livré face à son mal-être. «On a été partout ensemble. Il était mon binôme et m’était d’une loyauté sans faille. On ne pouvait pas rester trois jours sans se voir. Malheureusement sa maladie l’a un peu éloigné de la scène. Dernièrement, il était fatigué et j’étais dans l’obligation de le faire hospitaliser», affirme Kiné Lam Mame Bamba, la voix étouffée par l’émotion. La chanteuse qui perd ainsi un être cher, peut tout de même se consoler de la vie bien remplie de Sibérou Mboup. Pour bon nombre d’artistes, il a non seulement assuré les chœurs, mais également composé des chansons. «Youssou Ndour est de ceux-là et était son grand ami. Fallou Dieng, Pape Diouf, Wally Seck, n’étaient pas non plus en reste. C’est tout le Sénégal qui a perdu un grand homme serviable, pétri de valeurs», a-t-elle témoigné au bord des larmes. Inhumé hier en petit comité à Touba, il laisse dernière lui une famille attristée, une épouse et un fils.

MARIA DOMINICA T. DIEDHIOU