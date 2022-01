lundi 31 janvier 2022 • 334 lectures • 0 commentaires

Le colonel Malick Cissé, ancien conseiller spécial du président Abdoulaye Wade, est décédé dans la nuit du dimanche au lundi à l'hôpital de Fann.

Le Colonel Malick Cissé est décédé à l'hôpital Fann des suites d'une courte maladie. Ancien conseiller Spécial du Président de la République Me Abdoulaye Wade, il était un membre influent du parti démocratique sénégalais.



Durant plusieurs années, le colonel Malick Cissé a géré, pour Me Abdoulaye Wade, des dossiers sensibles. Il avait joué un très grand rôle dans le rapprochement entre l’ancien Président de la République et Idrissa Seck suite à l'emprisonnement de ce dernier dans l'affaire des chantiers de Thiès.



IGFM présente ses sincères condoléances à sa famille