iGFM - (Dakar) Le président Macky Sall a réagi suite au décès du doyen des Juges Samba Sall. Il n'a pas tari d'éloges à l'endroit du défunt.

"Je suis peiné par la disparition du Doyen des juges d’instruction Samba Sall. Un grand professionnel, sensible, humain, une valeur unanimement reconnue qui a honoré le corps de la magistrature. Mes condoléances émues à sa famille et au personnel de la Justice.", a-t-il fait publier sur ses plateformes numériques.



Le doyen des Juges Samba Sall a tiré sa révérence, ce jeudi, à l'hôpital Principal de Dakar, suite à une maladie. C'est lui qui avait auditionné et placé sous contrôle judiciaire Ousmane Sonko dans l'affaire du viol présumé qui l'opposait à Adji sarr. Son dernier grand dossier.



Guy Marius Sagna, qui a plusieurs fois fait face à lui, au huitième cabinet, a dit ceci sur l'homme. "Le juge Samba Sall m'appelait "mon neveu" en wolof. Je n'ai jamais eu de haine pour lui. Jamais! Mais j'avais de fortes divergences avec lui. Samba Sall avait tenu, après m'avoir décerné un mandat de dépôt le 26 février dernier, à envoyer Assane Diouf me délivrer un message", a-t-il révélé.



Et d'ajouter: "Avant de sortir de la prison de Rebeuss, nous nous sommes vus. Il m'a dit "je suis venu avec une étrenne". Il faisait allusion à ma première liberté provisoire en 3 ans. J'ai eu à le rencontrer plusieurs fois car tous mes 3 mandats de dépôt sont passés par lui."