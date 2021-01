vendredi 22 janvier 2021 • 1347 lectures • 1 commentaires

Société 3 heures Taille

IGFM - Le guide moral du dahira Hizbout Tarkhiya, Serigne Atou Diagne, n'est plus. Il a tiré sa révérence à l'hopital où il séjournait depuis quelques jours. La triste nouvelle a été rendue publique ce vendredi matin.

Il a dirigé pendant 40 ans ce mouvement, composé d'intellectuels de renom et qui oeuvre pour la perpétuation des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba.

Le défunt était une référence au Sénégal et au-delà de nos frontières.

Voici ce que Serigne Mamadou Gaye, Professeur d’ Université au Québec Canada, a écrit à propos du défunt.

"En disant bonjour dans toutes ces langues (Arabe, Français, Anglais, Russe, Espagnol), je viens rendre grâce à Allah (SWT) de m’avoir donné la chance d’être mouride. Nous devons toujours nous réjouir d’avoir un étalon intellectuel de la trempe de Serigne Atou Diagne. C’est un mouride Saadikh Walahi Wal Kitabi. Son souci unique c’est faire passer Serigne Touba dans tous les créneaux inaccessibles pour permettre à l’homo sapiens de pouvoir bénéficier des secrets du mouridisme. Il est un BAYE FALL PUR.

Serigne Fallou Mbacké (RA) avait dit" Mouride daye tangue dieup, séd gouye waaye". C’est ici qu’il faut voir Serigne Atou Diagne. Il est limpide dans sa pensée mouride, facile d’accès mais et je le répète mais dense, organisé et infaillible quand il s’agit de défendre sa MOURIDITÉ.

Une MOURIDITÉ veut dire ne jamais et ne jamais laisser le mouridisme dans une quelconque obscure tentation des mécréants. Plutôt, il faut tout mettre en jeu même sa propre vie pour défendre le legs éternel de Cheikhoul Khadim. Dieuredieuf Serigne Atou Diagne. Dieuredieuf Serigne Atou Diagne. Diarama Mouride Saadikh. Que Serigne Touba vous protège et qu’il vous mette à l’abri des voleurs de JOYAU. Vous êtes une émeraude, un saphir, une perle du mouridisme.

Être mouride veut dire accepter que même ce que je suis, ce que j’étais et ce que je serai devra être bâti autour de Cheikhoul Khadim. J’ai connu Atou en 1982. En ce moment pour ceux qui connaissent et qui respectent l’éthique, la déontologie du mouride, doivent se rappeler des talibés comme Serigne Malick Aysi, Serigne Mourtala Mboup, Serigne Alla Dieng, Serigne Aly Koundoul et autres. Nous étions pour toujours convaincu que Serigne Abdou Lahat (Rahmatou Lahi Alayhi) avait vu tout venir. Serigne Atou est un fait de Serigne Touba walahi wal kitabi. Nous avons besoin dans notre accompagnement de différents leaderships : communicationnel, institutionnel, sociopolitique, managerial, culturel, économique, éthique et équitable.

Serigne Atou est le seul depuis presque 30 ans qui m’a convaincu de sa prestance, de sa prégnance et sa détermination à faire passer le mouridisme devant intelligentsia et Serigne Touba et ses mourides en ont besoin. Je prie le bon dieu Allah (SWT) qu’il vive tout juste 2 centenaires ou plus pour que nous puissions le bonifier. Je viens donc dire que cette contribution d’une hauteur de l’HOMME, d’une qualité scientifique et épistolaire remarquables ne me surprendront jamais de l’HOMME. Je suis un simple talibé qui l’a connu et je souhaite que tous les mourides sachent que Serigne Touba est derrière cet HOMME Walahi Wal Kitabi. Serigne Touba ne se mêle et ne se mêlera jamais à du fortuit. Serigne Atou est dans les viatiques de Serigne Touba. Un intellectuel doit dire la vérité quand il est temps de le dire.

Je suis au Canada où je termine une agrégation et je suis sûr et je le jure que Serigne Atou est un agrégé PLUS de Serigne Touba. Il a compris très tôt les grandes pensées théologiques du Cheikh. Je ne peux me passer de vous dire que Serigne Abdou Lahat (RA) en une soirée lui avait donné son propre habit. Il a les "Ngueureums" des fils de Cheikhoul Khadim. Que dieu lui donne longue vie et que les mourides reconnaissent en lui un JOYAU INTARISSABLE DE LA BONTÉ DE CHEIKHOUL KHADIM.

Je le confie tout juste aux forces de : Masalikoul Djinaan, Mouhahibou Soudor, Munnawirou Soudor, Tassawoud as Sikhar, Oukha, Moukhadimaat, Touhfatou, Taysiroul Assir....... ( SA NASMI LIL KHAYRATI MINE KHAIRI SHOUROUF WA BIKA SA NASMI KAL KHAYRATI DIAMIHIMA YA MOUBKHIYA AL MAYRAAATI. ) Barki BOROM TOUBA. NDIMAL AK YARMEUNDÉ FAW".