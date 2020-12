dimanche 27 décembre 2020 • 657 lectures • 0 commentaires

IGFM - Le journaliste Doudou Diène est décédé ce dimanche à Paris. Ancien journaliste de la Rts, il a également été Directeur de la Radio 7 Fm, qui appartenait au défunt groupe Com 7.

L’éminent journaliste et diplomate, Doudou Diène, est décédé ce dimanche à Paris à l’âge de 77 ans des suites d’une maladie. Ancien journaliste de la Rts, il avait également dirigé le radio 7 Fm qui appartenait au Groupe Com 7 dont les actionnaires étaient à l’époque Youssou Ndour, Cheikh Tall Dioum et Bara Tall.

Doudou Diène était doté d’une voix radiophonique hors-pair. Il a été le présentateur vedette du journal parlé de 13 h de radio Sénégal pendant longtemps.

Ami de Youssou Ndour, il était aussi l’oncle du Directeur commercial du Groupe Futurs Médias, Ibrahima Dieng.

Igfm présente ses sincères condoléances à sa famille éplorée.