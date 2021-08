jeudi 5 août 2021 • 250 lectures • 0 commentaires

Le discret milliardaire Abdoulaye Elimane Dia est décédé très tôt ce matin à Dakar après une courte maladie.

Élu maire de Demette en juin 2014, il était membre de l’APR et président de l’Alliance pour le Département et l’Émergence de Podor (ADEP). Abdoulaye Elimane Dia était également le Directeur Général de Cofia Immo et Fortune Capital, il venait juste de lancer sa chaîne de supermarché ElyDia à Touba et s’activait beaucoup pour sa localité à travers des œuvres sociales.