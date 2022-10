jeudi 6 octobre 2022 • 503 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Terrible nouvelle pour Tottenham. Le club londonien a, ce jeudi, annoncé le décès de son préparateur physique, Gian Piero Ventrone touché par une leucémie foudroyante à 61 ans.

« Nous sommes dévastés d'annoncer le décès du préparateur physique Gian Piero Ventrone [...] Aussi attachant qu'exigeant en dehors du terrain, Gian Piero est rapidement devenu une figure extrêmement populaire auprès des joueurs et du staff. Il manquera beaucoup à tout le monde au club et nos pensées vont à sa famille et à ses amis en ce moment incroyablement triste », s'est exprimé le club à travers un communiqué.



