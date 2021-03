dimanche 7 mars 2021 • 86 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le président de la fédération des sports boules et pétanque, Gass Ezzedine, est décédé, renseigne Wiwsport.

Gassane Ezzedine plus connu sous le nom de « Prési Gass » est décédé ce dimanche à Paris. En plus de la fédération des boulistes, il a aussi dirigé le club de football Renaissance, actuellement en Ligue 2.

Champion d’Afrique de pétanque en 2008, Gass qui est d’origine libanais se confiait dans une entretien avec « Réussir Business », «Aujourd’hui, je ne ressens plus cette étiquette qu’on me collait sur le dos de Libanais d’origine» avait-il déclaré. «Certains diront que je suis mytho, mais quand j’entends cet air, je suis aux anges. C’est ma drogue et j’en suis fier», ajoutait-il en parlant de l’hymne national.

L’homme était aussi connu pour ses nombreuses œuvres sociales avec sa Fondation GASS (Générosité, Action Sociale et Solidaire).

IGFM présente ses condoléances à sa famille et au monde sportif.