iGFM (Dakar) Le président de Yeggo, Abdoulaye Touré est décédé, ce vendredi.

Le football sénégalais est en deuil. En effet, le patron de Yeggo club de National 1, la troisième division du football sénégalais, est décédé vendredi.



Le défunt faisait partie des principaux dirigeants du football local au cours des trois dernières décennies.



Abdoulaye Touré a permis à plusieurs joueurs de se professionnaliser et de faire valoir leurs talents en Europe, grâce à un partenariat liant Yeggo à l’AS Saint-Etienne (Ligue 1 française).



On peut citer, parmi les bénéficiaires de cette coopération, Pape Thiaw, Frédéric Mendy, Alassane Ndour, Oumar Dieng et Cheikhou Kouyaté.

Avec APS