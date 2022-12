jeudi 29 décembre 2022 • 333 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, est mort ce jeudi à 82 ans, à l'hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo, rapportent plusieurs médias dont L'Equipe.

Souvent considéré par certains comme la plus grande légende de l’histoire du football, Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, vient de s’éteindre à 82 ans. Près de deux ans après le décès de Diego Armando Maradona, le football perd une autre de ses étoiles. Trois fois champion du monde, le Brésilien restera à jamais une légende du football, et du sport en général.



A note qu’il multipliait de plus en plus les visites à l’hôpital (récemment opéré d’une tumeur au colon), avant de rendre son dernier souffle. Il laisse derrière lui tout un pays en deuil et l’ensemble du monde du football. Paix à son âme.