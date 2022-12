vendredi 30 décembre 2022 • 140 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Le Brésil se réveille vendredi pour la première fois depuis 82 ans sans Pelé, le « Roi » du football décédé la veille et pour lequel le pays entame un deuil national de trois jours. C'est déjà les préparatifs des funérailles.

Ce matin, Santos s’est réveillée dans le brouillard, sous une pluie fine. La ville est encore un peu assoupie après le choc de la mort de Pelé. Mais, côté organisation, tout est prêt. La veille, un décret annonçait un « deuil officiel » de trois jours, « une marque de respect après le décès d'Edson Arantes do Nascimento, Pelé ». Un dispositif a déjà été monté dans le stade de football de la ville. Une veillée funèbre, ouverte au public, aura lieu lundi et durera 24 heures, au stade du Santos FC, club où l'éternel numéro 10 a brillé de 1956 à 1974. Le cercueil sera placé au centre du terrain de foot que Pelé a foulé pendant des années. Les supporters pourront lui rendre un dernier hommage lundi 2 janvier.



Beaucoup de monde est attendu dans la ville portuaire à 80 km de Sao Paulo qui a décrété pour sa part un deuil de sept jours. Et puis, un défilé est prévu à travers la ville de Santos, avant la cérémonie d’inhumation dans l'intimité familiale qui aura lieu mardi 3 janvier.



Tristesse



Sur place, la tristesse domine : celle de ses proches, des anciens coéquipiers de Santos. Et puis aussi, il y a aussi celle de tous ceux qui ont vu Pelé en action ici à Santos. L’un d’entre eux racontait : "Pelé fait partie de ma vie. J’avais cinq ans quand je l’ai vu jouer lorsque le Brésil a remporté sa première Coupe du monde. C’était le meilleur joueur du monde, sans aucun doute."



Avec RFI