dimanche 14 mars 2021

La Gambie vient de perdre le patron de Sa police. Il s'agit de Mamour Diop (Mamour Jobbe écrit-on en Gambie), qui a rendu son dernier souffle ce samedi à la clinique Medicare.

«Le bureau de l'inspecteur général de la police ainsi que toute la direction et le personnel de la police gambienne, ont le regret d'annoncer le décès soudain de l'Inspecteur général Alhagie Mamour Jobe, décédé aujourd'hui le 13 mars 2021 à la clinique Medicare", a informé la police gambienne dans son commiqué de presse.



Pour l'instant, aucune information sur l'origine du décès. Mais, la réaction du président Adama Barrow n'a pas tardé. Sur les splateformes numériques de la présidence gambienne, il a déclaré: "Quelle grande perte pour le pays ! Je suis choqué et attristé par la mort subite de l'inspecteur général Mamour Jobe."



iGFM présente ses condoléances au peuple frère gambien et prie pour le repos de l'âme du défunt.





