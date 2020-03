DECISION DU TRIBUNAL DE MONACO : Les avocats de Karim réagissent

Ce 20 février 2020, le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté la demande présentée par l’État du Sénégal pour obtenir l’exécution de l’arrêt de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei). En effet, Cette juridiction d’exception avait accordé à l’État du Sénégal des dommages et intérêts d’un montant de 10 milliards de francs Cfa. Après cette nouvelle victoire de leur client sur l’Etat du Sénégal, les avocats de Karim Wade ont réagi.

Dixième revers à l’étranger

«Pour la troisième fois, la justice de Monaco a refusé d’exécuter l’arrêt de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) du 23 mars 2015 qui a prononcé la condamnation de M. Karim Wade. Le pouvoir politique sénégalais a de nouveau échoué dans sa tentative acharnée pour s’emparer des biens de M. Karim Wade et d’autres personnes condamnées en violation de la Constitution, des traités et conventions internationales de protection des droits de l’homme et des principes fondamentaux du droit », indiquent-ils dans un communiqué parvenu à Seneweb.

Les robes noires soulignent que c’est la dixième fois que l’État du Sénégal perd dans une procédure internationale contre Karim Wade et que toutes les juridictions internationales ont débouté systématiquement l’État du Sénégal.

Ce qu’a dit le tribunal de Monaco

Selon ces avocats, la juridiction monégasque a, dans sa décision, affirmé que la composition de la Crei était entachée d’une grave irrégularité. Aussi, que la procédure avait violé les droits de la défense et le principe de l’égalité des armes entre l’accusation et la défense. Ensuite, le Tribunal a souligné que le niveau particulièrement élevé des dommages et intérêts se heurtait à l’ordre public international et que Karim Wade s’était vu artificiellement attribuer la propriété de biens appartenant en réalité à d’autres personnes.

Youssouf SANE