Déclaration à la nation: Ce que les internautes d’Igfm attendent du chef de l’Etat

iGFM (Dakar) – Le chef de l’Etat va s’adresser à la nation ce lundi à partir de 18 heures. Va-t-il dévoiler de plus vigoureuses mesures pour corser la lutte contre la maladie à covid-19 ? Sur les plateformes digitales d’Igfm, les internautes ont, en tout cas, formulé leurs attentes.

Pour Elhadji Souleymane Ndoye par exemple, le chef de l’Etat doit «déclarer l’état d’urgence totale parce que la République est menacée». En appoint, Elhadj Moussa Ndiaye ajoute que le président Macky Sall doit même «être ferme et ne pas négocier avec les récalcitrants».

D’autres citoyens, eux, estiment que le chef de l’Etat doit y aller à dose homéopathique, en instituant «un confinement graduel, puisqu’on n’est pas comme les pays développés.» «Rester chez vous sans vivres, nous allons tous mourir de faim», déclare Papa Rahmane.

Ndegeler T. Ndiaye, lui, estime même que «le confinement n’est pas possible au Sénégal», sans donner plus d’explications. Mais pour Amidou Mbow, il faut un «confinement général avec des mesures d’accompagnement pour certains familles démunies».

Aliou Sidy Diallo, va plus loin, en proposant que «les factures d’eau et d’électricité ne soient pas payées et que chaque Sénégalais se confine chez lui tout en recevant 150 000 francs Cfa par moi.» Proposition réaliste ou pas, en tout cas, la balle est à présent dans le camp du président de la République.

Youssouf SANE