iGFM - (Dakar) Depuis Ziguinchor, Ousmane Sonko s’est exprimé sur la récente déclaration de Macky Sall sur la question des mandats présidentiels. Il n’est pas tendre avec le président de la République.

«Vous avez tous entendu le président Macky Sall dire que les mandats sont courts pour justifier son échec. Et un président ne doit pas dire ce qu’il a dit pour justifier cela. Il a évoqué les procédures pour emprunter et de décaisser de l’argent sont longues.



Cela veut dire que pour lui, tout est endettement. Il ne compte faire marcher son pays qu’en tendant la main. Et que si les procédures de décaissement des bailleurs sont longues, le mandat de 5 ans est donc cour et il faut le rallonger à 10 ans. Vous pensez que c’est un raisonnement acceptable ?



Nous on est venus à Ziguinchor pour expérimenter un autre modèle. À va réussir si les Ziguinchorois s’engagent pleinement on va le réussir. Notre développement ne dépend pas de la France de la Chine ou de la banque mondiale. Ils peuvent être, maintenant, des partenaires.»