Nommé le 17 septembre dernier, le chef du gouvernement, Amadou Bâ fait face aux députés, ce lundi pour la traditionnelle déclaration de politique générale. Selon certains observateurs cette face à face avec les députés se déroule dans un contexte politique défavorable au Premier ministre, mais aussi dans une assemblée où la mouvance présidentielle n’a pas la majorité absolue.

De l’avis du politologue Mamadou Sy Albert, « Son face à face avec les députés sera une occasion pour lui de faire valoir son expérience politique. Il doit marquer son empreinte personnelle. Ce rituel peut être considéré comme un exercice personnel du Chef du Gouvernement appelé à révéler sa personnalité politique devant l’Assemblée nationale. Il passe pour un moment de valorisation de la personnalité du Premier ministre ».

Il estime par aileurs que « le peuple va l’écouter et chercher à découvrir sa capacité d’écoute, de persuasion et de réaction face à l’adversité politique. On prêtera aussi attention à ses capacités à faire des propositions et contrepropositions devant un parlement qui risque d’être critique face à sa Dpg ». Il rappelle que la particularité de cette Dgp réside dans le fait que le Premier ministre Amadou Ba a été nommé à quelques mois de la présidentielle.