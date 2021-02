dimanche 21 février 2021 • 68 lectures • 0 commentaires

People 1 heure Taille

iGFM – (Dakar) Originaire de Warang, dans la commune de Malicounda, Amdy Moustapha fait partie des étoiles montantes de la musique sénégalaise.

Chanteur-compositeur et technicien en climatisation, celui qui oeuvre aussi dans le social s'inspire du quotidien de la société sénégalaise.

Doté d'un esprit fraternel et national, Amdy Moustapha décortique, dans cette interview, son album «Ndogalu Yalla» et parle, entre autres sujets, de son amour pour la musique, de son style, de ses partenaires et de ses projets.