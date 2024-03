jeudi 14 mars 2024 • 177 lectures • 0 commentaires

People 3 heures Taille

iGFM – (Dakar) Soukeyna Sambe est en pleine préparation de son nouvel album "Young Gifted", qui sera disponible sur le marché national et internationale à l'automne 2024. Soukeyna est un artiste au profil atypique, une mère de famille âgée de 43 ans. Issue d'une famille de griots, "Guéwël", Wolof de par mon père et "Gawlo", Toucouleur de par ma mère.

Elle est arrivée en France à l'âge de 2 ans pour rejoindre son paternel, professeur de français puis consultant en ressources humaines. Elle a grandi avec ma mère, commerçante, et ses 6 frères et sœurs dans l'Essonne, en région parisienne. Elle a commencé très tôt la musique, elle faisait aussi de la danse, contemporaine, moderne-jazz, brésilienne, africaine, hip-hop et classique.

La faible proportion des aides accordées aux projets culturels portés par des femmes est une motivation certaine à la création de son label car elle aimerait développer un modèle qui met l’accent sur les artistes féminines issues de la diversité.



SON SINGULARITÉ UN PARCOURS ATYPIQUE

La singularité de son label est la fusion des différents genres musicaux afin de lui permettre d’interpeller les populations aux problématiques telles que le racisme, l’exclusion et le sexisme. Le label Bâ Poulôh a également à cœur de permettre aux femmes victimes de violences conjugales et aux mères célibataires de se reconstruire.



PARCOURS EN RÉGION PARISIENNE PUIS À L'INTERNATIONAL

Lors d'un séjour au Sénégal, elle a été initiée aux chants griots traditionnels et aux musiques modernes du Sénégal, où elle effectué les chœurs pour plusieurs artistes de la scène musicale sénégalaise. Elle a aussi suivi une formation en droit à l’université de Paris I Panthéon Sorbonne puis à la faculté de Common Law de l'université d'Ottawa au Canada, où elle a intégré de même le conservatoire de musique d'Aylmer au Québec pour me former au solfège nord-américain, au piano et au chant des variétés françaises et internationales.



EXPERIENCE LE CONSERVATOIRE ET LA SCÈNE

L’Institut d'Études Judiciaires de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne où elle continue en parallèle sa formation musicale au conservatoire de Grand Paris Sud à Évry. Ou elle a étudié le solfège et le piano-jazz; les chœurs lyriques et le chant lyrique des opéras et oratorios; puis le jazz et les musiques actuelles. Elle a également été la lead vocale du big band de jazz et du groupe de musiques actuelles, soul, blues, groove, funk, pop et rock, la "BIM"



UN ALBUM AU PRINTEMPS 2023

Après plusieurs concerts en Ile de-France, elle souhaite sortir son premier single, "Je suis françafricaine", qui est un plaidoyer pour le multiculturalisme, la tolérance et la diversité. Ensuite, elle souhaite aussi produire son premier album et transporter son public à travers de balades poétiques et imagées en jonglant entre le swing des cuivres et le rythme des percussions.



RÊVE, L’EMANCIPATION DE LA FEMME NOIRE

Par cet album, elle interpelle le public et sensibilise les populations à certaines problématiques sociales. Et aimerais notamment permettre aux jeunes femmes issues de certaines catégories sociales de rêver à un avenir meilleur à la hauteur de leurs ambitions quelles que soient leurs origines ou leur appartenance religieuse. Aussi, ce projet artistique a pour vocation de réunir les gens autour d’une identité commune afin d'accepter les différences de chacun.

PUBLICITÉ