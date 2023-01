Découvrez KPC la toute nouvelle vidéo de Viviane Chidid

jeudi 5 janvier 2023

iGFM – (Dakar) Vêtue d’une chemise noire et d'un cuissard de la même couleur, la diva Viviane Chidid s’affiche comme une fille de 18 ans dans son nouveau titré KPC tourné en Guinée. La chanteuse devient de plus en plus belle et ne fait pas son âge.



