iGFM (Dakar) Sur 4 appuis TV, l'ancien champion de lutte avec frappe, Khadim Ndiaye, a analysé le combat qui opposait hier dimanche, Balla Gaye 2 (vainqueur) à Gris Bordeaux.

"Pendant la préparation, j'avais dit que ces deux lutteurs n'étaient pas prêts. Après, ils ont continué à travailler mais ça reste. Maintenant, lorsqu'ils se sont retrouvés dans l'enceinte, on ne peut pas dire qu'il y avait du mystique."



"Gris devait mettre fin au combat lors du premier round"



"C'est Gris Bordeaux qui a ouvert les hostilités mais il ne devait pas abandonner après avoir frappé Balla. C'est lors du premier round que Gris devait mettre fin au combat. Balla était presque KO mais il a aussi résisté. Mais Gris était fatigué raison pour laquelle il a n'a poursuivi son action. Les deux étaient aussi fatigués."



"Sur le plan physique et de la bagarre, ça reste pour Balla"



"Il faut que Balla ait un peu plus de reflexe. C'est la remarque que j'ai faite sur ses deux combats contre Bombardier et Gris. Sur le plan de la bagarre et physique, ça reste. S'il doit affronter Boy Niang, il doit revoir tout. Car Boy Niang est jeune et a envie de battre Balla. Il y a aussi Eumeu Sène qu'il doit affronter. Donc, Balla doit travailler plus. Balla a souvent l'habitude de se rabaisser face à ses adversaires. C'est une erreur que son staff doit corriger. Il peut prendre un coup qui pourrait lui être fatal. Mais Balla a eu de la grandeur en reculant."



"Il y avait du mental sur ce combat"



"Le mental a joué sur le combat. Personne ne pouvait imaginer que Gris allait mettre Balla Gaye en difficulté. Sur ce côté, il a gagné des points. Mais on ne doit rien reprocher à Gris. Il a fait ce qu'il avait à faire. Mais Balla est resté quelques instants avant d'attaquer, tout comme Gris. Donc, les deux ont réussi à s'illustrer."

