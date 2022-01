mardi 18 janvier 2022 • 409 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) « D'une rive à l'autre », c’est le titre de l’autobiographie de Mme Assome Aminata DIATTA, Ministre du commerce et des PME et candidate à la mairie de Keur Massar Nord.

Un livre présenté ce lundi 17 janvier 2022 au Métrodymem de Keur Massar.

Publié à la Maison d’édition «Mendis», « D'une rive à l'autre » (164 pages) retrace le parcours de l’auteure, parle de sa famille, de son ambition pour Keur Massar et pour le Sénégal. Cette autobiographie suscite aussi l'espoir de celui qui se sent perdu, donne l'entrain à celui qui a perdu confiance en lui à force d'échec et allume une lueur d'espoir à la jeunesse.