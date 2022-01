vendredi 28 janvier 2022 • 241 lectures • 0 commentaires

En recevant l’association des imams et Oulémas du Sénégal, le président Macky Sall a aussi évoqué les élections locales et la défaite de ses hommes dans plusieurs grandes localités du pays. Il a essayé de minimiser.

«Au Sénégal on a dépassé le stade où on vole des élections. Nous gouvernement, vous ne nous avez pas entendus contester. Nous avons félicité l’opposition pour les localités qu’elle a gagnées. C’est cela la politique et la démocratie.

Moi, ma majorité n’a pas encore changé. Sur 46 départements, selon les résultats provisoires, nous en avons gagné 37. C’est plus de 80%. Les localités que je n’ai pas gagnées, ce sont celles que nous n’avions pas gagnées.

Je n'ai jamais gagné à Dakar depuis que je suis président, idem pour Ziguinchor qui avait été gagné par Abdoulaye Baldé. À Thiès c’était Idy. Je n’ai jamais gagné à Mbacké. Donc si je ne gagne pas dans ces localités, ça ne gâche rien dans notre travail. C’est cela que je veux faire savoir au pays.

Je remercie tout le monde. C’est cela la démocratie. C’est pour cela que notre pays est adulé. et vous voyez en période d’élection ce que des pays voisins vivent. Donc soyons fiers de notre pays, préservons sa paix et arrêtons d’accuser sur des choses infondées. Dieu n’aime pas cela.»