jeudi 1 juillet 2021

iGFM (Dakar) Issa Pouye traverse des moments difficiles dans sa carrière, après sa nouvelle défaite contre Alioune Sèye 2 samedi dernier. Malgré tout, le lutteur de Thiaroye ne compte pas abandonner.

"Je ne vais pas me décourager parce que j'ai perdu un combat. Je rappelle que je suis un combattant qui ne se décourage jamais. Le sport est fait de hauts et de bas. Donc, je ne vois pas pourquoi je dois arrêter", a-t-il réagi, dans un entretien avec IGFM. Et d'ajouter : "Même celui qui passe un examen n'abandonne pas quand il échoue", a soutenu le lutteur de Thiaroye battu pour la sixième fois de sa carrière.

Auteur de 18 victoires et tombeur de Balla Gaye l'ex roi des arènes, Issa Pouye affiche pourtant un palmarès riche. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, il compte se relancer très prochainement. "Il faut savoir se relever. Je pense que je dois bien me préparer pour revenir en force. Il faut aussi revoir ce qui a marché et ce qui ne l'est pas. Mais sachez que je ne peux tout dire sur les raisons de mon retard dans l'arène.