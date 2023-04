mardi 4 avril 2023 • 190 lectures • 0 commentaires

Le chef de l’Etat, Macky Sall, s’est dit rassuré par le niveau de préparation des armées face aux menaces, après avoir présidé le même jour le défilé civil et militaire du 4-Avril, comptant pour la célébration du 63e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

S’exprimant peu après la fin du défilé, il s’est félicité de son bon déroulement, parlant à ce sujet d’une "belle parade dont la prestance et l'allure rassurent sur le niveau de préparation des armées pour faire face aux menaces et assurer la sécurité et la paix dans le pays".Le président de la République a assuré qu'il veillera à doter l'armée de matériels et d'équipements plus adaptés aux menaces sécuritaires.

Il a dit noter chaque année « des améliorations dans l'organisation du défilé’’, avant de rendre hommage aux anciens combattants dont le passage lors du défilé du 4-Avril constitue chaque année "un moment d'admiration".

Le président Sall, arrivé à 10 heures sur les lieux du défilé, boulevard du général de Gaulle, a passé en revue les troupes avant de procéder à des décorations d'officiers militaires et des blessés de guerre.

Le nouvel matériel qui a défilé sous des regards admiratifs comporte notamment une unité canine très remarquée.

Les équipes et véhicules sont identifiables par les inscriptions de noms de villes et de personnes qui rappellent l’histoire guerrière et intellectuelle du Sénégal.

Il y a par exemple Essamaye, Boucoute Danki, Gandiole, Buumi, Pathé Badiane. Ce dernier nom par exemple fait référence à une localité située non loin de Nioro du Rip (centre) et qui fut le théâtre d’une bataille mémorable entre les forces musulmanes dirigées par Maba Diakhou Ba et les troupes françaises conduites par le commandement de Pinet Laprade.

Ninki Nanka, Gabou, Nder, Safara, Kahone sont également d'autres références servant de noms à certains des véhicules militaires ayant participé au défilé.

Les véhicules de guerre et de maintien de l'ordre dévoilés par l'armée portent également les noms de Léopold Sédar Senghor, Aline Sitoë Diatta, Khali Madiakhaté Kala, entre autres figures historiques.