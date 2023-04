vendredi 21 avril 2023 • 584 lectures • 0 commentaires

Le pont de Cambérène, inauguré il n'y a guère longtemps, est en train de se détériorer dangereusement, en subissant les assauts dévastateur des vagues dévastatrices. Des spécialistes alertent.

"Je ne sais pas qui, mais honnêtement cela ne surprend guère les scientifiques spécialistes en la matière ou avec un minimum de niveau en géologie. Réduire la surface d’échange en y construisant un tel ouvrage (d’utilité publique) sans mettre un système de protection efficace qui tiendrait compte (dans la durabilité) des effets des changements climatiques à travers l’érosion côtière", déplore Matar Diop biologiste .

Heureusement que, ajoute-t-il, la profondeur des piliers qui soutiennent le pont me soulage un peu, mais la route secondaire qui fait front aux assauts des vagues de la mer (de temps en temps) est très sérieusement menacée si un système de protection robuste et efficace n’y est pas installé à temps.

Il soutient en avoir discuté régulièrement avec son ami et collègue, Dr Pape Sagne (expert géologue environnementaliste, spécialiste des questions d’érosion côtière) lors de la phase initiale de la réalisation de cet important ouvrage. "J’ai toujours attiré l’attention sur de pareilles conséquences dans mes interventions d’alors. En attendant que les autres collègues spécialistes de la question donnent des avis plus éclairés que le mien…", fait-il remarquer.