vendredi 18 septembre 2020 • 89 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Alors qu'il comptait un effectif pléthorique au mois de juin, l'AS Monaco a réalisé une cure d'amincissement sans précédent puisqu'une trentaine de joueurs ont déjà quitté le Rocher depuis l'intronisation de Paul Mitchell à la tête du recrutement monégasque. Keita Baldé en fait partie.

Ce jeudi, l'AS Monaco a annoncé un nouveau départ, celui de Jordi Mboula. L'ancien grand espoir du FC Barcelone, qui n'est jamais parvenu à s'imposer sur le Rocher, est cédé définitivement à Majorque. Sous l'impulsion de Paul Mitchell, le nouvel homme fort du mercato monégasque, la cure d'amincissement du club de la Principauté a passé la surmultipliée. Souvent raillé pour son effectif à rallonge, l'ASM a décidé de prendre le taureau par les cornes et les départs s'enchaînent depuis la fin de la saison où le club comptait 76 joueurs sous contrat.

Car depuis, l'effectif fond comme neige au soleil. En effet, 14 joueurs en fin de contrat (dont Danijel Subasic et Diego Benaglio) ou en fin de prêt (Islam Slimani et Tiemoué Bakayoko notamment) ont quitté le Rocher. Et depuis la reprise, 11 joueurs ont déjà quitté Monaco dans le cadre d'un transfert (dont Jonathan Panzo, Kamil Glik ou encore Kévin N’Doram) et 4 sont partis dans le cadre d'un prêt (dont Benjamin Henrichs à Leipzig). Ces nouveaux départs ont fait baisser la note à 51 joueurs pros sous contrat.

Keita Baldé, priorité de la Sampdoria

Un chiffre encore certes élevé, mais à relativiser. Il faut savoir que parmi tous ces joueurs figurent 16 joueurs de l'académie qui ont déjà signé un contrat pro avec l'AS Monaco. Parmi tous ces espoirs, trois vont vraiment basculer chez les pros à savoir le milieu de terrain Enzo Millot, le roc défensif Chrislain Matsima et le milieu de terrain belge Eliot Matazo. On peut donc ramener l'effectif pro du club de la Principauté à 38 éléments (dont 4 recrues que sont Axel Disasi, Caio Henrique, Kevin Volland et Vito Mannone).

Et ce n'est pas fini ! Dans les prochaines heures, Keita Baldé va être transféré du côté de la Sampdoria Gênes en Italie. Il pourrait être suivi d'autres joueurs candidats au départ tels que Arthur Zagre, Gil Dias, Antonio Barreca, Youssef Ait Bennacer, Jorge, Samuel Grandsir ou encore Fodé Ballo Touré. Si Paul Mitchell parvient à réduire encore la voilure, le club de la Principauté va pouvoir réaliser de sacrées économies sur sa masse salariale et permettra ainsi à l'ASM de se dégager quelques liquidités pour faire un ou deux coups d'ici la fin du mercato estival. Et Nico Kovac se retrouvera avec un effectif plus conforme à ses ambitions, à savoir briller en Ligue 1 et en Coupe de France, les deux seules compétitions que l'ASM va disputer cette saison.