mercredi 14 septembre 2022 • 1178 lectures • 0 commentaires

Actualité 30 mins Taille

Le bilan des accidents sur les routes du Grand Magal de Touba est déjà catastrophique. Le Colonel, Cheikh Tine chargé de la communication de la brigade nationale des sapeurs pompiers a révélé, ce mercredi 14, dans une interview accordée à iGFM que «18 personnes ont trouvé la mort dans 151 accidents enregistrés sur les routes de Touba». Il a également fait état de plusieurs blessés graves.

Le Colonel Tine assure tout de même que la brigade nationale des sapeurs pompiers a encore déployé les gros moyens pour assurer une bonne couverture du grand Magal de cette année qui va regrouper près de 5 millions de pèlerins cette année.



«Pour cette année, la brigade nationale des sapeurs-pompiers a déployé plus de 500 gradés et sapeurs et 60 véhicules d’interventions et de secours. Nos équipes interviennent à l’intérieur de la ville sainte de Touba avec des dispositifs prévisionnels de secours, sur l’Autoroute à péage et la route nationale et tous les axes qui mènent à Touba et ses zones d’intérêt. Près de 200 interventions ont été réalisées depuis le déploiement du dispositif», explique le chargé de la communication des soldats du feu.

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ