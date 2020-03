Délinquance et criminalité à Dakar – La Police fait le point

iGFM – (Dakar) Face au sentiment d’insécurité né chez les populations, la Police Nationale a mis en place une stratégie globale, ayant permis de réduire drastiquement cette perception. Dans un communiqué parvenu à IGFM, le bureau des relations publiques de la Police nationale fait l’état de la situation de la déliquance et la criminalité à Dakar.

Ainsi, en plus du maillage du territoire national, un plan de sécurisation caractérisé par une présence quotidienne sur le terrain et une mutualisation des moyens entre les différentes brigades de recherches et les Suretés Urbaines, a abouti à une maîtrise de la délinquance et la criminalité urbaines.

Cela s’est traduit au plan national par une élucidation durant le mois de janvier 2020, des délits et crimes à hauteur de 90% contre 100% en février 2020

Poursuivant ses actions quotidiennes de lutte contre la délinquance et la criminalité, la Sureté Urbaine du Commissariat Central de Dakar et les autres commissariats du service régional de sécurité publique sont parvenus à des résultats satisfaisants, parmi lesquels :

La saisie de 300 kg (composés de 150 blocs de 02 kg) de chanvre indien le 22/01/2020 à la gare routière des baux maraichers de Pikine dans un bus en provenance du Mali ;

(composés de 150 blocs de 02 kg) de chanvre indien le 22/01/2020 à la gare routière des baux maraichers de Pikine dans un bus en provenance du Mali ; La saisie de 150 tonnes de riz d’une importante quantité de riz non propre à la consommation à la rue Tolbiac le 30/01/2020. Il s’agit de trois dépôts de sacs de riz de couleur noire avec la marque « FOOTBALL ». Des sacs de couleur rouge sont aussi entreposés et qui en réalité seraient traités pour être écoulés dans le marché. Les investigations menées ont permis de mettre la main sur six (06) personnes ;

Le démantèlement dans le courant du mois de février 2020 d’une bande de dix (10) individus, spécialisée dans le braquage des magasins de denrées alimentaires dont les propriétaires ont été victimes d’un préjudice évalué à plus de 100 millions de FCFA ;

La saisie de 03 tonnes de produits agroalimentaires impropres à la consommation à Malika le mardi 17 mars 2020. Les produits en question, qui étaient destinés à l’incinération, sont détournés par des récupérateurs qui les vendent en gros à des détaillants, notamment à Thiaroye. Il s’agit de deux tonnes de produits composés, notamment de 23 sacs de 50kg de bouillons en poudre, de 13 sacs de 50kg contenant des boites de beurre pasteurisé et de 37 cartons contenant des sachets de boisson en poudre. Elle s’est soldée par l’interpellation de 02 personnes. Les investigations de poursuivent ;

L’interpellation d’une bande de 07 malfaiteurs spécialisée dans les cambriolages de bijouteries le 18 mars 2020. Il a été saisi par devers eux deux grosses cisailles, de dix cagoules, des anneaux en plastique servant à ligoter les gardiens, une perceuse, une tenue treillis, un parement, des gants, une meule, un scotch, une hache, des tournevis, deux pieds de biche, une arme à feu et 47 minutions. Il est à noter que cette bande a eu à visiter les commerces suivants :

La bijouterie « TERANGA » situées à la rue Mohamed 5 X Jules Ferry le 06/03/2020 ;

La bijouterie dénommée « ESPACE GOLD » sise à la rue Mass DIOKHANE N°07, respectivement le 10/03/2020.

La boutique « Coumba JEZTNER », sise à SICAP Liberté 2, la nuit du 14 au 15/02/2020.





L’élucidation du meurtre de Yankhoba DIAGOURAGA

– L’élucidation du meurtre de Yankhoba DIAGOURAGA, trouvé poignardé à la rue 30X31 Médina. Il ressort de l’enquête que tout est parti d’une tentative de vol de téléphone qui a viré au drame. Ainsi, trois (03) des mis en causes ont été interpellés. L’enquête suit toujours son cours.

– L’interpellation de plusieurs bandes de nationalité étrangère pour arnaque via système informatique dont 07 interpellés à Gadaye et 10 à Jaxaay. Ces derniers ont été mis à la disposition de la Division Spéciale de Cybersécurité pour continuation d’enquête.

S’agissant des statistiques relatives à la délinquance dans la région de Dakar, il a été enregistré depuis le début de l’année 2020, les résultats suivants :

Pour les infractions relatives à l’atteinte aux biens, 351 personnes ont été interpellées pour diverses infractions classées selon cet ordre (vol simples, abus de confiance et détournement, escroquerie, vol avec violence, recel, cambriolages) ;

Pour les infractions relatives aux stupéfiants : 525 personnes ont été interpellées dont 387 pour usage de chanvre indien, 129 pour trafic de chanvre indien et 09 pour trafic de drogue dur.

C’est le lieu de signaler la célérité avec laquelle les auteurs d’actes criminels et de délinquance ont été interpellés par les services de la Police nationale qui ont travaillé en parfaite synergie.

Lutte contre le COVID-19- le Commissariat Central de Dakar, à l’instar des localités de l’intérieur du pays, sécurise les sites de confinement situés dans son secteur de compétence

Concernant la lutte contre le COVID-19, le Commissariat Central de Dakar, à l’instar des localités de l’intérieur du pays, sécurise les sites de confinement situés dans son secteur de compétence, apporte son soutien aux autorités administratives et sanitaires, contribue aux opérations d’identification et de localisation des personnes contact, participe aux séances de sensibilisation et est engagé quotidiennement sur le terrain pour appliquer les directives présidentielles et l’arrêté ministériel relatif à l’interdiction provisoire des manifestations et rassemblements.

IGFM