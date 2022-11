lundi 28 novembre 2022 • 488 lectures • 0 commentaires

IGFM (DOHA) Aliou Cissé a déclaré, ce lundi, à Doha, en conférence de presse, que son équipe jouera contre l'Equateur sans calcul.

"Il faut féliciter le Maroc, c'est une très belle victoire contre la Belgique. C'est une source d'inspiration pour nous qui devons absolument gagner. Ce qu'on va changer, on ne va pas le dire ici, mais une chose est sûre, il n'y a pas de calcul à faire. Il faut gagner pour continuer cette aventure, c'est une équipe qu'on respecte mais on espère gagner. On gère bien cette pression, pour moi c'est une très bonne pression. Nous travaillons bien, les joueurs travaillent pour gagner, on a envie de continuer l'aventure. Mais, il faut de la concentration. En 2018 contre la Colombie, on avait maîtrisé notre sujet mais il faudra de la concentration. C'est l'expérience que nous avons eu en 2018 contre la Colombie", a dit le sélectionneur des Lions du Sénégal, à la veille du match décisif contre l'Equateur, comptant pour la 3e et dernière journée de la Coupe du Monde "Qatar 2022".



Pour rappel, les champions d'Afrique visent seulement la victoire pour se qualifier en 8es de finale contrairement à l'adversaire qui a juste besoin d'un point. Sénégal-Equateur est prévu, ce mardi, à 15h GMT (18h heure de Doha).



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé Spécial à DOHA, QATAR)