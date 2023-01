mardi 3 janvier 2023 • 1207 lectures • 2 commentaires

Pape Alé Niang reste en prison. Le juge du deuxième cabinet d'instruction a déclaré sa demande de liberté provisoire irrecevable.

" Comme tout le monde s'y attendait, le procureur de la République s'est opposé à la demande de liberté provisoire du journaliste d'investigations Pape Alé Niang et plus naturellement le juge chargé du dossier à déclaré irrecevable ladite demande", a informé Me Ciré Cledor Ly dans un message adressé aux médias.



Inculpé pour diffusion de fausses nouvelles, de divulgation d'informations militaires non rendues publiques par l'autorité compétente de nature à nuire à la défense nationale et de recel de documents, le journaliste avait été mis en liberté provisoire et placé sous contrôle judiciaire après une trentaine de jours de détention préventive. Cependant, cinq jours après sa libération, il a été renvoyé en prison suite à la révocation de son contrôle judiciaire.